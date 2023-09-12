قوات الجيش تحبط محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي شمال وشرق تعز

أحبطت قوات الجيش الوطني في وقت متأخر من مساء أمس، محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان مقتضب على "فيسبوك"، "أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولتي تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في منطقتي الصفا شمال شرق المدينة ووادي صالة شرقا".



وتأتي هذه المحاولتين ضمن عملية تصعيد حوثية ، حيث أحبطت قوات الجيش في اليومين الماضيين محاولات تسلل مماثلة في جبهات شمال وشرق وجنوب المدينة، وكبّدت المليشيا خسائر بشرية في العتاد والأرواح.



ومؤخراً كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية، من هجماتها العدائية ضد قوات الجيش والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز ومحيطها، في تحدٍ سافر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافاً دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

