شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية توثق بالفيديو كيف تعرضت لحادث مروع أثناء قيادة سيارتها داخل شارع ضيق.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية توثق بالفيديو كيف تعرضت لحادث مروع أثناء قيادة سيارتها داخل شارع ضيق.. شاهد

وثقت فتاة في مقطع فيديو تعرضها لحادث وصفته بالمروع نتيجة اصطدام سيارة بمركبتها من الخلف ، خلال قيادتها داخل شارع ضيق .

وكشفت الفتاة في الفيديو عن الأضرار التي لحقت بسيارتها وسيارة فتاة أخرى كانت تسير بجانبها .

اقراء ايضاً :

من: اليمن الآن

وقالت : هذه البنت كانت صادمة قدامي ، وعندما حاولت أعديها ودقيت فليشر ، فصدمني هذا من الخلف ، ودخلت فيه التريلا ، وصارت كل السيارات يضربون سيارتي من الخلف .

وأضافت: سيارتي ما تضررت كثيرا ، لكن البنت مرة تضررت سيارتها ، والتريلا ما أدري شو صار عليها .