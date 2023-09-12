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عدن - ياسمين التهامي - سعودية توثق بالفيديو كيف تعرضت لحادث مروع أثناء قيادة سيارتها داخل شارع ضيق.. شاهد
وثقت فتاة في مقطع فيديو تعرضها لحادث وصفته بالمروع نتيجة اصطدام سيارة بمركبتها من الخلف ، خلال قيادتها داخل شارع ضيق .
وكشفت الفتاة في الفيديو عن الأضرار التي لحقت بسيارتها وسيارة فتاة أخرى كانت تسير بجانبها .
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وقالت : هذه البنت كانت صادمة قدامي ، وعندما حاولت أعديها ودقيت فليشر ، فصدمني هذا من الخلف ، ودخلت فيه التريلا ، وصارت كل السيارات يضربون سيارتي من الخلف .
September 8, 2023
وأضافت: سيارتي ما تضررت كثيرا ، لكن البنت مرة تضررت سيارتها ، والتريلا ما أدري شو صار عليها .
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