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عدن - ياسمين التهامي - بكوب زبدة هتعملي كمية كبيرة من بسكويت العجوة المغذي بمكونات بسيطة من مطبخك بطعم أحلى من الجاهز

بسكويت العجوة من الحلويات التي يحبها الكبار والأطفال خاصة في الصباح مع كوب من الشاي بالحليب لمد الجسم بالطاقة والمساعدة على التركيز وأداء المهام اليومية بكل سهولة، والدراسة سوف تبدأ بعد أيام قليلة وبدلا من شراء الحلويات التي تحتوي على مواد حافظة اعملي هذا البسكويت بمكونات بسيطة وفرحي أولادك فتابعونا.

طريقة عمل بسكويت العجوة

إذا كنت ترغبين بعمل هذا البسكويت في البيت بطعم أحلى وألذ من الجاهز يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

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المكونات:

مكونات الحشوة:

طريقة التحضير: