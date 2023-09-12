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عدن - ياسمين التهامي - "عرفناها به دائما " شاهد :وزير الاستثمار السعودي يعلق على تغيير اسم الهند إلى بهارات

علق وزير الاستثمار، خالد الفالح، على تغيير اسم ⁧الهند⁩ إلى ⁧بهارات⁩. وقال وزير الاستثمار: "الزيارة التي يقوم بها ولي العهد إلى بلدكم العظيم الهند، أو بهارات كما بدأنا نسميها وهو الاسم الذي بالتأكيد عرفناها به دائما وهو جزء من الدستور". وجاء ذلك خلال انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الهندي في نيودلهي، على هامش زيارة ولي العهد إلى الهند. وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يعلق على تغيير اسم ⁧#الهند⁩ إلى ⁧#بهارات⁩: عرفناها دائماً بهذا اقراء ايضاً : https://t.co/fJWReL1pjJ

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