شكرا لقرائتكم خبر عن القرارات الجديدة التي اصدرتها الجوازات السعودية بخصوص تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القرارات الجديدة التي اصدرتها الجوازات السعودية بخصوص تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

وضحت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات متاحة إختياريًا لكل من بلغ عمره 21 عامًا فأكثر، لافتة إلى إمكانية إصداره في وقت قياسي والحصول على الجواز الإلكتروني الجديد من خلال التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية، توفيرًا للوقت والجهد، وكشفت أيضًا عن الخطوات والأوراق والشروط المطلوبة.

وقال المديرية العامة للجوازات، أنه يُمكن تحويل تأشيرة الزيارة لدى الأطفال ممن هم دون 18 عامًا إلى إقامة “هوية مقيم”، في حالة إذا كان الأبوان يحملان إقامة نظامية داخل المملكة، وما يترتب عليها من إجراءات ينظمها القانون، مع ضرورة الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الذي يُعد شرط سريانها شرطًا أساسيًا لإذن المغادرة.

اقراء ايضاً :

انتهاء الإقامة لا يمنع من تمديدها وأضافت المديرية أيضًا، أن انتهاء إقامة المستقدم لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، مع اتباع الإرشادات والتعليمات الأساسية التي تستلزم: