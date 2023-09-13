شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد مقاولي المهرة يناقش نتائج لقاءاته وتحركاته السابقة ويقر خطة عمله للفترة المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد اتحاد مقاولي محافظة المهرة، اليوم الثلاثاء بمدينة الغيضة، اجتماعاً ترأسه الأستاذ جميل نوخذاء السنح رئيس اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، بحضور الأستاذ علي عوض ديول أمين عام الاتحاد، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمستحقات المقاولين والخطة العملية المقترحة للفترة المقبلة.

وفي الاجتماع تم استعراض نتائج اللقاءات والمشاورات التي أجراها الاتحاد مع قيادة غرفة التجارة والصناعة ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى وجهات أخرى.

وناقش الاجتماع جملة من المقترحات حول استكمال برنامج اللقاءات والمخاطبات لعدد من الجهات الرسمية والشخصيات المؤثرة بالمحافظة، لشرح مظلومية المقاولين وإبلاغهم بما قد تؤول إليه الأمور في حال استمرار السلطة المحلية على موقفها المتعنت تجاه المقاولين وحقوقهم المالية لديها.

وأقر المجتمعون تشكيل لجنة تضم في عضويتها 15 من أعضاء الاتحاد لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، كما تم الاتفاق على عقد لقاء تشاوري آخر خلال الأسبوع القادم يتم فيه الترتيب والتهيئة للبرنامج التصعيدي في حال عدم تجاوب السلطة المحلية مع المطالب المشروعة للمقاولين.