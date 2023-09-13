وزير الداخلية يشدد على رفع الخطط الأمنية لتعزيز الأمن في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على ضرورة رفع الخطط الأمنية لتعزيز الأمن في العاصمة المؤقتة عدن ورفع الاحتياجات الضرورية لأداء المهام الأمنية.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، سير العمل بإدارة شرطة العاصمة المؤقتة عدن ومستوى الانضباط الوظيفي بالإدارة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد حيدان استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بكوادر شرطة وأمن عدن.

وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي وبذل كافة الجهود للحفاظ على أمن المحافظة ومحاربة المظاهر التي تهدد الأمن والاستقرار.

بدوره ثمن مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي زيارة قيادة وزارة الداخلية وجهودها في تذليل وتسهيل الصعوبات التي تواجهها الوحدات الأمنية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة.