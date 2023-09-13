اليمن.. الجيش يؤكد التزامه بمنع تجنيد الأطفال التزامًا بالدستور والقوانين النافذة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، الثلاثاء، التزام القوات العسكرية والأمنية لمنع عملية تجنيد الأطفال والإلتزام بالدستور اليمني والقوانين النافذة التي تحمي الفئات الأضعف في المجتمع وهم الطفل والمرأة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة، مع فريق اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال الذي يزور محافظة مارب، في إطار استكمال النزول الميداني للوحدات العسكرية والامنية، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وحسب المركز، فقد أشار بن عزيز إلى أن تجريم استغلال الطفولة مبادئ نص عليها ديننا الحنيف، وعادات وقيم راسخة في سلوكيات الشعب اليمني، والتي عملت مليشيا الحوثي، على تدميرها وتجاوزت كل الأعراف والتقاليد التي تحترم الطفل والمرأة ومارست كل الانتهاك ضدهم.

بدوره، أشاد رئيس فريق اللجنة عصام الشاعري بمستوى الاداء والانضباط بالقوانين والتعليمات التي تمنع تجنيد الأطفال، مضيفاً أن اهداف الزيارة الأولى لفريق اللجنة الى محافظة مأرب، لتقييم مدى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والخاصة بحماية الاطفال ومنع تجنيدهم.

ولفت الشاعري إلى أن برنامج فريق اللجنة يتضمن توعية مكثفة بآلية حماية الاطفال والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بعدم تجنيد الاطفال والتي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.