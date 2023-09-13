الحديدة.. حريق هائل يلتهم أكبر مزرعة دجاج في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - شبّ حريق غامض في أكبر مزرعة لإنتاج الدواجن في اليمن، قبل يومين في محافظة الحديدة أدى إلى تدمير المزرعة.

وقالت مصادر محلية في الحديدة، إن حريقًا شب في مزرعة الزيلعي للدواجن مطلع الأسبوع الجاري، أدى إلى تدمير المزرعة بالكامل، وتسببت بخسائر فادحة.

وقدّرت مصادر محلية، الإنتاج اليومي لمزرعة الزيلعي للدواجن في الحديدة بأكثر من 60 الف دجاجة باليوم.

ولم تفصح المليشيا الحوثية عن أسباب الحريق، لكن حريق مزرعة الدواجن يعد الثالث خلال الأسبوعين الماضيين، بعد حريق مصنع العاقل للمواد الغذائية وحريق آخر دمر محطة المفزر للغاز كبرى شركات الغاز في اليمن.

وكانت مليشيا الحوثي قد أنشأت شركة جديدة للدواجن لسعيد الجمل القناة المالية للحوثيين، الذي ينقل باسم شركاته ملايين الدولارات من التجارة غير المشروعة للحرس الثوري ويرسلها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وقال اتحاد الغرف التجارية في اليمن في مايو الماضي، إن مليشيا الحوثي تخوض حرب تصفية ضد القطاع الخاص والشركات والمنشآت التجارية، وتدمر السوق الحر.