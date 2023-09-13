الرئيس العليمي يلتقي أسرة الشهيد عبدالله الباني ويؤكد أهمية المحاكمة العاجلة لقتلته

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء في عدن، أسرة مدير مكتب الصحة السابق في بيحان عبدالله الباني، الذي قتل صبيحة عيد الفطر في أبريل الماضي على يد عناصر في قوات دفاع شبوة.

وخلال اللقاء، استمع الرئيس العليمي إلى شرح مفصل عن سير إجراءات القضية في محكمة عتق من خلال الجلسات التي قد تمت في الأسابيع الماضية، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد الرئيس العليمي على أهمية سير إجراءات القضية بصورة جيدة وضرورة استكمال الإجراءات للوصول إلى تحقيق العدالة وفق محاكمة مستعجلة.

وأبدى العليمي اهتمامه البالغ بالقضية ومتابعة الإجراءات منذ البداية، حتى تحقيق العدالة للباني.

من جهتهم، شكر والد الباني وأسرته رئيس مجلس القيادة على الاهتمام والمتابعة للقضية.

كما التقى عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي باوزير، بأسرة الباني، مشددا على تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.

وكان الشيخ الباني مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان، وقتل عقب أدائه خطبة عيد الفطر الماضي أواخر أبريل الماضي برصاص مسلحين من قوات دفاع شبوة، وذلك في مصلى العيد الرئيس في المديرية، شمالي محافظة شبوة.