لمواجهة الاضراب.. نادي المعلمين يحذر من جريمة سَلْق الحوثي لمدرسين في ثلاثة أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر نادي المعلمين اليمنيين، من قيام مليشيا الحوثي بجريمة سلق مدرسين في غضون أيام؛ لإحلالهم بدل المعلمين المضربين، للمطالبة بمرتباتهم للأسبوع السادس على التوالي.

وقالت مصادر تربوية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي بدأت الثلاثاء دورة لإعداد مدرسين خلال ثلاثة أيام.

وكشفت المصادر أن مليشيا الحوثي لجأت إلى أنصارها وآخرين وعدتهم بالتوظيف، لضمهم إلى قائمة المدرسين، بعد تخرجهم من دورة بدأت الثلاثاء وتنتهي الخميس المقبل.

وتهدف الدورة الحوثية لمواجهة إضراب المعلمين الشامل الذي أدى إلى توقف 100 ألف معلم تقريبا عن التدريس. وتتركز العملية الحوثية على أرياف المحافظات.

وقال المصادر إن الخطة الحوثية بـ"سلق" مدرسين خلال ثلاثة أيام جزء من خطة الطوارئ الحوثية التي أدت إلى تدمير ما بقي من عملية تعليمية. خاصة أن الإجراءات الحوثية جاءت بعد مرور شهرين من التاريخ المفترض لبدء العام الدراسي الجديد.

وحذرت بلاغات عدة قدمها نادي المعلمين إلى مجلس النواب في صنعاء من خطورة جريمة سلق مدرسين في ثلاثة أيام، قد تؤدي إلى نهاية العملية التعليمية في اليمن.

وحذر تربويون أولياء الأمور من خطورة ما يجري على مستقبل أولادهم وأطفالهم، على يد مليشيا الحوثي ومدرسيها البدلاء.

ودعا التربويون أولياء أمور الطلاب إلى التوقف عن إرسال أبنائهم إلى أي عملية تعليمية على يد العناصر الحوثية الجديدة كونهم تخرجوا من دورة لم تستمر سوى ثلاثة أيام فقط.

ويخوض نادي المعلمين إضرابا منذ قرابة شهرين، للمطالبة بالمرتبات، واجهته مليشيا الحوثي بالخطف والاعتقال والتهديد والاستجواب، ونقل المعلمين إلى مناطق بعيدة، وسبهم بأبشع التهم بما فيها التخوين والنفاق والحماقة والغوغاء.