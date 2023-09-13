صنعاء.. مطالبات بتحديد ميدان السبعين أو التحرير للاحتفال بذكرى 26 سبتمبر و14 أكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت منظمات مجتمع مدني ومكونات سياسية وثقافية، مليشيا الحوثي، إلى تأمين ساحة احتفال بمناسبة 26 سبتمبر و14 أكتوبر في ميداني السبعين أو التحرير في صنعاء.

وقال بيان صادر الثلاثاء، في أمانة العاصمة، عن مكون الأحرار الذي يرأسه عبده بشر، في رسالة إلى وزارة داخلية الحوثي، دعا فيه إلى تأمين أحد الميدانين للاحتفال بذ كرى الثورتين، وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2003.

وأضاف البيان: ندعو كتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات ثقافية واتحادات ونقابات ومكونات سياسية إلى تحديد أحد الميدانين "التحرير أو السبعين" وحمايته وتأمينه؛ لإقامة فعاليات بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وأكد البيان على أن المنظمين مستعدين لمناقشة أي ساحة بديلة للاحتفال إذا كانت هناك موانع تتعلق بالأمن والسلامة بعد النقاش مع الجهات المختصة.

ومنذ مطلع سبتمبر دعا ناشطون في مختلف المحافظات إلى الاحتفاء بذكرى الثورة الحادية والستين لثورة 26 سبتمبر بكل الطرق الممكنة، بما فيها المظاهرات أو حتى رفع الأعلام الوطنية في أقل الأحوال.