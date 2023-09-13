اخبار الخليج / اخبار اليمن

صنعاء.. مطالبات بتحديد ميدان السبعين أو التحرير للاحتفال بذكرى 26 سبتمبر و14 أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت منظمات مجتمع مدني ومكونات سياسية وثقافية، مليشيا الحوثي، إلى تأمين ساحة احتفال بمناسبة 26 سبتمبر و14 أكتوبر في ميداني السبعين أو التحرير في صنعاء.

وقال بيان صادر الثلاثاء، في أمانة العاصمة، عن مكون الأحرار الذي يرأسه عبده بشر، في رسالة إلى وزارة داخلية الحوثي، دعا فيه إلى تأمين أحد الميدانين للاحتفال بذ    كرى الثورتين، وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2003.

وأضاف البيان: ندعو كتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات ثقافية واتحادات ونقابات ومكونات سياسية إلى تحديد أحد الميدانين "التحرير أو السبعين" وحمايته وتأمينه؛ لإقامة فعاليات بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وأكد البيان على أن المنظمين مستعدين لمناقشة أي ساحة بديلة للاحتفال إذا كانت هناك موانع تتعلق بالأمن والسلامة بعد النقاش مع الجهات المختصة.

ومنذ مطلع سبتمبر دعا ناشطون في مختلف المحافظات إلى الاحتفاء بذكرى الثورة الحادية والستين لثورة 26 سبتمبر  بكل الطرق الممكنة، بما فيها المظاهرات أو حتى رفع الأعلام الوطنية في أقل الأحوال.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا