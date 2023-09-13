بحجة دعم المولد النبوي.. حملة جبايات حوثية تستهدف المؤسسات التجارية

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت ميليشيا الحوثي، على العيادات الخاصة والصيدليات في مناطق سيطرها، مساهمات مالية إجبارية للمشاركة في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، والذي تجري استعدادات كبيرة لإحيائه.

وأظهر قرار صادر من مدير مكتب الصحة في مديرية اللحية، بمحافظة الحديدة، تكليف المتحوث محمد إبراهيم طواشي، بالنزول إلى العيادات والصيدليات الخاصة في منطقة دير الأخرس.

وحسب التعميم، فقد كُلف طواشي بجمع مبالغ مالية ما بين 50 ألفا ريال، و10 ألف ريال، من عيادات وصيدليات بينها السعيدة والسلام.

وبحسب التكليف، فإن المليشيا تزعم أن تلك الإتاوات "مساهمة ومشاركة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام".

وحولت مليشيا الحوثي المولد النبوي الى هراوة لنهب أموال المواطنين في مناطق سيطرتها، فضلا عن استغلالها المولد للتحشيد العسكري إلى الجبهات.