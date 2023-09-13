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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-9-2023 مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات البنكية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

طرح سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

و سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في ميد بنك

حقق سعر

الريال السعودي

في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري طرح بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.