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عدن - ياسمين التهامي - “آثار العاصفة دانيال حتى الآن” تسببت في انبعاث روائح كريهة بأجواء مصر.. والوضع كارثي في ليبيا

وصلت العاصفة دانيال إلى مصر مساء أمس، آتية من دولة ليبيا بعد أن خلفت وراءها وضعا كارثيا ومأساويا هناك، وعقب وصولها استيقظ معظم المواطنين المصريين، في صباح اليوم على رائحة منتشرة في الأجواء كريهة، وذلك في الساعات الأولى من الصباح، شعر بهذه الرائحة عدد كبير من سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، إضافة إلى انتشار الأتربة والغبار في الهواء نتيجة العاصفة وتكاثر الغيوم. وقد أوضح الدكتور ماهر عزازي أستاذ استشاري البيئة والطاقة وتغير المناخ، في تصريحات له لجريدة الوطن المصرية، أن تلك الرائحة الغريبة، سببها العاصفة الترابية التي اجتاحت جمهورية مصر العربية من ناحية الغرب، نتيجة عاصفة دانيال وربما تكون محملة ببعض الأبخرة التي تطايرت مع الأتربة والغبار إلى القاهرة وبعض المحافظات.

كما أضاف الدكتور محمد علي فهيم، مستشار الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن تلك الرائحة تعود إلى الغبار والأدخنة المتواجدة في المصانع حول القاهرة الكبرى، وقد يكون غاز الميثان المنبعث من أحواض محطات الصرف الصحي خارج المدن، وسبب ذلك هو العاصفة دانيال، وما يتبعها من عواصف ترابية، حملت جميع هذه الأبخرة والغازات في الجو وشعر بها معظم المواطنين.

من جهة أخرى حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فئات بعينها لتوخي الحذر، وغلق الأبواب والنوافذ جيدا وعدم الخروج هذه الأيام إلا للضرورة القصوى، وذلك لتجنب أضرار تلك الروائح الكريهة المنتشرة في الجو، نتيجة عاصفة دانيال، وهذه الفئات هي: اقراء ايضاً : حالة الطقس الأيام القادمة من جهتها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة، حيث تنبأت باستمرار انخفاض درجات الحرارة، على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، وأن يسود طقس من حار إلى شديد الحرارة نهارا، معتدل إلى مائل للحرارة ليلا.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تعرض السواحل الشمالية لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متفاوتة، بسبب تبعات العاصفة دانيال. مدينة درنة الليبية يذكر أن العاصفة دانيال، تسببت في مقتل ما يقرب من 3000 شخص في ليبيا أمس، حسب ما أعلنه وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، في نبأ عاجل لقناة العربية، كما توقع ارتفاع عدد ضحايا العاصفة إلى 10,000 حالة وفاة في الأيام القادمة، إذا استمر الوضع على هذا الحال، كما أشار الإعلام الليبي أمس، أن مدينة درنة الليبية، وصل عدد ضحاياها إلى 2000 حالة وفاة وأكثر، فيما أعلن مدير الأرصاد الليبية أن الوضع في مدينة درنة كارثي ومأساوي.

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