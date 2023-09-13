شكرا لقرائتكم خبر عن سعيا لـ"غينيس".. سعودي ينحت بوابة العلا وجبل الفيل على قلم رصاص (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعيا لـ"غينيس".. سعودي ينحت بوابة العلا وجبل الفيل على قلم رصاص (صور)

قام نحات سعودي شاب سعيا للتميز في عالم النحت، بتنفيذ أعمال فنية متناهية الصغر، بنحت بوابة العلا وجبل الفيل على رأس قلم رصاص، ليتم مشاهدتها بعد ذلك عبر المجهر في لوحات فنية مدهشة.

اقراء ايضاً :

وأمضى النحات السعودي الشاب ريان أبو راسين، نحو شهرين وهو يقوم بنحت "بوابة العلا" على مساحة تقل عن 1 سنتيمتر مربع، إلى جانب 12 عملا فنيا، جسدت عشقه لهذا النوع من الفن، الذي يمضي فيه ساعات طويلة يوميا عبر استخدام المجهر، وأدوات النحت الصغيرة، لينتج أجمل المنحوتات، منها شعار مهرجان شتاء جازان، وأعمال أخرى متناهية الصغر عن الحياة الاجتماعية، التي يتاح للزوار رؤيتها والتدقيق في تفاصيلها الفنية عبر عدسات مكبرة.

وجاء اختيار الشاب ريان للنحت على القلم الرصاص ليشق طريقا فريدا سعيا للتميز في عالم النحت من خلال تحفيز الفضول على التركيز في الأعمال الصغيرة لدى المتلقي، مؤكدا أنه يحلم بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتقع بوابة العلا وجبل الفيل في صحراء محافظة العلا بالمدينة المنورة بالسعودية.

و"جبل الفيل" عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها عن الأرض 52 مترا، وتتميز بشكلها الفريد الذي يشبه الفيل ومنه اكتسب هذا المسمى وتحيط بالصخرة مجموعة من الجبال ذات الألوان الفاتحة ويقع في منطقة متسعة تكسوها الرمال الذهبية على بعد 7 كم إلى جهة الشرق من محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.