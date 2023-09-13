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عدن - ياسمين التهامي - توقع أمطار غزيرة وسيول في عدة مناطق، السعودية والحصيني يوضح تأثيرات العاصفة دانيال اليوم

وقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها جريان السيول وزخَّات البَرَد في عدد من مناطق المملكة، كما رجَّح الباحث بالطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تمتد تأثيرات العاصفة دانيالُ مع تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول إلى أجزاء من سوريا والأردن وفلسطين. الطقس اليوم: أمطار غزيرة في جازان وعسير والباحة وفي تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم الأربعاء توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق المملكة العربية السعودية الظواهر الجوية التالية: اقراء ايضاً : خريطة الأحوال الجوية المتوقَّعة – المصدر: الصفحة الرسمية للباحث عبدالعزيز الحصيني درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بالسعودية اليوم الأربعاء كما رجَّحت الأرصاد الجوية أن تسجِّل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية مع 46 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة إلى 43 مئوية بالمدينة المنورة، وتكون مكة المكرمة والرياض بحدود 44 درجة، فيما تصل نسبة الرطوبة بالدمام إلى 90. المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 44 31 75 أمطار رعدية المدينة المنورة 43 33 35 غائم جزئي الرياض 44 7 20 صحو جدة 39 30 85 سحب رعدية الدمام 45 28 90 ضباب أبها 30 18 85 أمطار متوسطة تبوك 35 23 45 صحو بريدة 44 27 20 غائم جزئي حائل 38 26 20 أتربة مثارة الباحة 29 19 75 أمطار متوسطة عرعر 39 25 25 عوالق سكاكا 38 24 20 عوالق جازان 38 30 85 أمطار متوسطة نجران 39 25 30 غائم جزئي الخرج 45 28 20 عوالق المجمعة 42 27 20 صحو وادي الدواسر 44 27 20 غائم جزئي الدوادمي 42 27 20 غائم جزئي شرورة 42 28 20 غائم جزئي طريف 33 21 50 غائم جزئي الطائف 33 21 50 أمطار متوسطة القنفذة 38 29 85 أمطار متوسطة ينبع 43 30 80 رياح نشطة العلا 40 28 30 رياح نشطة الاحساء 46 29 60 عوالق حفر الباطن 46 29 25 صحو بيشة 38 26 35 عوالق الوجه 33 27 80 صحو رفحا 43 27 25 عوالق القريات 34 22 55 غائم جزئي السودة 27 15 85 أمطار متوسطة روضة التنهات 44 29 30 صحو صحراء الدهناء 44 29 30 صحو الصمان 44 29 30 صحو الحصيني أمطار وبَرَد في تهامة واليمن من جانبه، أوضح عضو لجنة تسميات المناخ بالسعودية عبدالعزيز الحصيني عبر صفحته الرسمية على موقع إكس أنَّ النماذج العددية للطقس تشير إلى إمكانية تساقط الأمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة ترافقها حبَّات البَرَد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وصولاً إلى تهامة وأجزاء متفرقة من اليمن. وأشار الحصيني إلى أنَّ بقايا العاصفة #دانيال سوف تؤثِّر – بإذن الله – على أجزاء من فلسطين ولبنان والأردن و سوريا حيث تتساقط الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها جريان السيول. وكانت عاصفة دانيال قد ضربت السواحل الليبية خلال الأيام القليلة الماضية وتسبَّبت بالكثير من الخسائر البشرية والمادية إضافة إلى اختفاء بعض المناطق التي جرفتها العاصفة نحو البحر. نستغفر الله ونتوب اليه

حسب النماذج العددية للطقس متوقع ان شاء الله اليوم الاربعاء " 28 " صفر 1445هـ امطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد - ان شاء الله - الى تهامة تلك المناطق و تمتد الامطار الى… pic.twitter.com/2agFBzMWTQ — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 13, 2023

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