شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السعودي يعلق على أنباء استضافة مونديال 2030؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس الاتحاد السعودي يعلق على أنباء استضافة مونديال 2030؟

رد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على تقارير صحفية حول رغبة بلاده في تقديم طلب استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030.

وقال ياسر المسحل، في حوار مع إذاعة "Talk Sport" البريطانية، ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده ستعمل على طلب استضافة المونديال في نسخة 2030 أو 2034، قائلا: "هذه مجرد تكهنات، لم نعلن عن أي نية حول ذلك".

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وتابع: "بغض النظر عن التاريخ الذي نحن فيه، سننتظر اجتماع الاتحاد الدولي (فيفا) في أكتوبر، إذ سيعلنون عن اللوائح والضوابط حول طلب استضافة البطولة في نسختها بعد المقبلة، ثمّ سنفكر في الأمر".

وأضاف المسحل: "من الواضح أن بلدنا يعيش من أجل كرة القدم، لقد رأيتم ذلك، ويحلم باستضافة بطولة كأس العالم.. أعتقد أن لدينا المكونات لاستضافتها في وقت ما في المستقبل"، موضحا: "لكن هذا القرار يعود للجهات المعنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

وأكد ياسر المسحل أنه في الوقت الحالي "سنركز على استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، ومواصلة خططنا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027".