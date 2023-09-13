شكرا لقرائتكم خبر عن لن ترميها بعد الآن.. هذا ما تفعله قشور البصل بجسدك..ستدهشك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن ترميها بعد الآن.. هذا ما تفعله قشور البصل بجسدك..ستدهشك

يستخدم الكثير من الأشخاص لب البصل في الطعام، ويقوم معظم برمي قشره الخارجية اعتقاداً منهم أنها دون فائدة. ولكن عكس الشائع فإن قشور البصل تمتلك العديد من الفوائد العلاجية والتي سوف نستعرضها في هذا المقال. فوائد قشور البصل: 1. يُقلل من الوزن الزائد، كما تُذيب الدهون المُتراكمة في الجسم، وذلك من خلال وضع حفنة من قشر البصل، وكوبين من الماء في قدر على النار، وترك الخليط لمدّة خمس دقائق أو حتى يغلي تماماً، ثم رفعه عن النار، وتركه حتى يبرد، وبعدها شربه مرتين يومياً. 2. يضبط نسبة الضغط في الجسم. 3. يحافظ على صحة الكبد. 4. يُعالج الحساسية، ولا سيما حساسية الأنف. اقراء ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر لن ترميها بعد الآن.. هذا ما تفعله قشور البصل بجسدك..ستدهشك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.