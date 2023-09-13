شبوة.. مقتل مسؤول تربوي برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة "عتق"

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل، اليوم الأربعاء، مسؤول تربوي برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن التربوي أحمد طريش الدياني، مدير إدارة شعبة الامتحانات والتوجيه بمكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة، قتل برصاص مسلحين وسط مدينة عتق.



وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار على الدياني وأردوه قتيلا، قبل أن يلذوا بالفرار.



ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، تشهد شبوة فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع لجرائم القتل وسط صمت من السلطة المحلية.

