"تصاعد مع زيارة الزبيدي إلى حضرموت".. بلومبيرج: الخلاف السعودي الإماراتي يهدد الجهود الأمريكية لإنهاء حرب اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بعد توحيد صفوفهما ضد الحوثيين المدعومين من إيران، تتنافس الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسيطرة على يمن ما بعد الحرب. إن الخلاف العميق حول مصير اليمن يعرض للخطر آفاق السلام مع مخاطر على القوى الخليجية الغنية بالنفط التي تقع في قلب هذا الصراع.



بعد توحيد الجهود لمحاربة جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي بدا أنها على وشك اجتياح اليمن في عام 2015، تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الجماعات المتنافسة التي تتنافس للسيطرة على بلد يقع على مفترق طرق ممرات الشحن الحيوية وعلى حافة أهم المناطق المصدرة للطاقة.



حاليا، قال أربعة أشخاص مطلعين بشكل مباشر على الأحداث على الأرض، إن الانقسامات حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه اليمن بعد الحرب تهدد الهدنة الهشة مع الحوثيين، وتهدد بالتصعيد نحو جولة جديدة من إراقة الدماء بين الجماعات الوكيلة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.وقد خلفت الاشتباكات الأخيرة بين المقاتلين الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات ما يقرب من عشرين قتيلاً.



وتصاعدت التوترات بين القوتين العربيتين الخليجيتين داخل وخارج ساحة المعركة اليمنية لسنوات. لكن الدعوات المتزايدة من قبل الانفصاليين اليمنيين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة لإقامة دولة منفصلة في الجنوب أثارت غضب الرياض، التي تريد أن يبقى اليمن موحداً.



وتشعر إدارة بايدن بالقلق من الخلاف وتخشى أن يؤدي إلى تقوية إيران وإفشال هدف رئيسي في السياسة الخارجية: "وهو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات والتي أودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص، وأصبحت مسؤولية سياسية على الولايات المتحدة"-حسبما قال مسؤول غربي كبير على تواصل مباشر مع اللاعبين الرئيسيين المحليين والإقليميين والدوليين في الصراع.



وقال أحمد ناجي، كبير محللي شؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية: "أصبح اليمن ساحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتنافس وتسوية حساباتهما من خلال وكلاء محليين، مما يقلل من فرص التوصل إلى تسوية سياسية".



وقال مسؤول حكومي إماراتي إن أبوظبي تدعم بشكل كامل الجهود السعودية لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، ووصف مزاعم التوترات بين الجارين بأنها “كاذبة بشكل قاطع”.



أسابيع حرجة



الأسابيع المقبلة حاسمة حيث تستعد المملكة العربية السعودية لجولة جديدة من المحادثات مع قادة الحوثيين، الذين هددوا يوم الأحد باستئناف هجماتهم على المملكة، بما في ذلك مشروع نيوم العملاق، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بالتعويضات وبحصة كبيرة من عائدات النفط والغاز.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات مع الإمارات حول قضايا أخرى. حيث وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلاده بشكل متزايد كزعيم إقليمي بلا منازع، في كل شيء من الأعمال إلى الطاقة إلى السياسة الخارجية.



وأدى ذلك إلى مشاحنات بين الحلفاء التقليديين في أوبك والإحباط بشأن محاولة استبدال دبي كمركز تجاري في الشرق الأوسط، فضلا عن الخلافات حول كيفية التعامل مع المنافس المشترك إيران.



وفي مايو/أيار، أثار زعيم جماعة مدعومة من الإمارات العربية المتحدة غضب المملكة العربية السعودية عندما مر عبر مدينة المكلا الساحلية بجنوب اليمن وقدم نفسه كزعيم للدولة الجنوبية المستقبلية.



بدا عيدروس الزبيدي، -الذي كان يرتدي نظارة شمسية وبدلة أنيقة-، أشبه بالرئيس المنتظر أكثر من كونه متمردًا سابقًا مشاكسًا، بينما كان يتجول في الشوارع، وهو يلوح من فتحة مركبة همفي عسكرية وتتبعه مركبات مدرعة وآليات عسكرية وسيارات دفع رباعي لامعة. وهتفت الحشود دعما للدولة المستقلة، وامتنانا لمؤيديهم الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة.



كان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، شقيق الحاكم الفعلي للمملكة ورجله الرئيسي في اليمن، غاضبًا من المشهد الذي بدا وكأنه يتحدى علنًا جهود بلاده المشحونة لإنهاء الحرب الكارثية في الجوار، وفقًا لثلاثة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع.



وأحال مسؤول بوزارة الدفاع السعودية جميع التعليقات إلى مركز الاتصال الدولي الحكومي، الذي لم يرد على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني.



وأجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ محادثات في أبو ظبي والرياض الأسبوع الماضي بهدف ضمان ألا تؤدي التوترات بين القوى الخليجية – والفصائل التي تدعمها – إلى تقويض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وفقًا لمسؤولين يمنيين التقيا به.



ورفض مكتبه التعليق. ولم يرد مسؤولو الحكومة السعودية على الأسئلة المكتوبة ومكالمات المتابعة المتعددة.



وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه بسبب المناقشات الحساسة الجارية، إن واشنطن تعمل من خلال "القنوات القائمة" نحو "وقف التصعيد والتوصل إلى حل دائم للصراع".





زواج غير سعيد



برز اليمن، الفقير والمقسم والمتضرر من عقود من الصراعات المتعاقبة، كنقطة خلاف رئيسية بين ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في الوقت الذي تفسح فيه العلاقات التي كانت دافئة في السابق المجال لانعدام الثقة والتنافس على القيادة الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط.



استأنفت المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران في وقت سابق من هذا العام وبدأت محادثات مباشرة مع الحوثيين بعد سنوات من الغارات الجوية والحصار الاقتصادي الذي فشل في طردهم من العاصمة اليمنية صنعاء.



ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت العام الماضي مجلس قيادة رئاسيًا يمنيًا جديدًا برئاسة رشاد العليمي، وهو موال للسعودية تثق به الولايات المتحدة، بهدف التوفيق بين الفصائل المتحاربة وتحقيق الاستقرار في دولة حدودية تعتبرها أساسية لأمنها القومي.



وفي حين دعمت الإمارات العربية المتحدة المجلس علناً، إلا أنها أقل حماساً بشأن استيعاب الحوثيين وحريصة على إنشاء دولة جنوبية مستقلة للحفاظ على النفوذ الذي بنته على امتداد الساحل الممتد من المكلا إلى باب المندب، بوابة البحر الأحمر. وهذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز مكانتها في التجارة الدولية.



وقال فارع المسلمي، الخبير اليمني والباحث في مركز تشاتام هاوس البحثي في ​​لندن: "يحب بعض الناس جمع الطوابع والعملات المعدنية" و "الإمارات العربية المتحدة تحب جمع الموانئ."



موانئ أبوظبي تقوم بعملية الاستحواذ لتعزيز التوسع العالمي وترى أن مصالحها سيتم تقديمها على أفضل وجه من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي بقيادة الزبيدي، وهو ضابط سابق في الجيش في الستينيات من عمره والذي يشغل اسميًا منصب نائب العليمي.



واشتبك المقاتلون الموالون للزبيدي مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية في الماضي، لا سيما من أجل السيطرة على مدينة عدن الساحلية الاستراتيجية. وفشل اتفاق عام 2019 لإنهاء الاقتتال الداخلي في معالجة الخلافات الأساسية، التي تهدد بالانفجار إلى أعمال عنف مرة أخرى.



وشبه المسلمي من تشاتام هاوس المجلس الرئاسي اليمني بـ “زواج غير سعيد”.



مواجهة حضرموت



دخل هذا الخلاف الطويل الأمد مرحلة جديدة خطيرة مع زيارة الزبيدي للمكلا، حيث أعلنت القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة عن خطط لتوسيع نطاق وصولها، والمطالبة بالسيادة على حضرموت بأكملها، أكبر محافظة في اليمن والتي تضم 80٪ من نفطها.



وفي الشهر التالي، ظهر الزبيدي في القاعات الأنيقة في تشاتام هاوس في لندن، حيث أخبر جمهورًا من الدبلوماسيين والخبراء بأنه سيقاتل من أجل المحافظة "مهما كان الثمن".



وفي الوقت نفسه تقريباً، هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية في مطار حضرموت الرئيسي لنقل القادة المحليين، بما في ذلك المحافظ، إلى الرياض حيث أعلنوا عن تشكيل مجلس إقليمي جديد لمواجهة الانفصاليين. إنه نموذج يخطط السعوديون لتكراره في جميع أنحاء الجنوب لمنع أي محاولة للاستقلال.



تعد حضرموت موطن أجداد بعض أبرز العائلات التجارية والمصرفية في المملكة العربية السعودية، وتشترك في حدود طويلة يسهل اختراقها مع المملكة العربية السعودية. وقال أحد كبار مستشاري الحكومة السعودية إن "الرياض تعتبر المنطقة جزءًا لا يتجزأ من أمنها، كما أن احتمال قيام دولة تسيطر عليها الإمارات على حدودها لم يلق قبولًا جيدًا".



ولتعزيز سيطرتها على حضرموت، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء وتمويل وتدريب قوة شبه عسكرية يمنية جديدة تُعرف باسم درع الوطن، والتي تجذب المقاتلين من الفصائل المدعومة من الإمارات العربية المتحدة بأجور ومزايا ثابتة، وفقًا لمسؤولين وباحثين يمنيين على الأرض.



وفي نهاية يونيو/حزيران، أرسلت السعودية العليمي إلى حضرموت مع وعود بمزيد من الحكم الذاتي و320 مليون دولار لمشاريع محلية.



وقالت إليونورا أرديماني، باحثة بارزة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، إن "حضرموت هي مركز التنافس الإماراتي السعودي في اليمن".





تأجيل السلام



وتؤدي المواجهة بالفعل إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحويل الهدنة المبدئية المعمول بها مع الحوثيين منذ أبريل 2022 إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار - ودفع محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة.



وقال اثنان من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي إن قلقهما المشترك مع أبو ظبي هو أن الرياض ستنتهي في نهاية المطاف بتعزيز الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، من خلال تقديم تنازلات كبيرة، بما في ذلك المساعدات المالية، فقط لإنهاء الحرب.



وقالوا إن الأولوية بالنسبة للحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية هي تحييد جميع التهديدات التي تواجه رؤية 2030، وخطته الكبرى لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط، وهي تتفوق على جميع الاعتبارات الأخرى.



التهديدات التي تواجه الخطط الكبرى دفعت الأمير السعودي إلى السعي للحصول على صفقة مع إيران.



وقال مستشار الحكومة السعودية في اليمن إن الرياض ركزت بالفعل على ترسيخ الهدنة لكنها لم تستسلم لمطالب الحوثيين. وقال المستشار إنه بينما تظل المجموعة الموالية لإيران هي الخصم والتهديد الأول في اليمن، هناك شعور متزايد في المملكة العربية السعودية بأن أجندة الإمارات ومصالحها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.



وينعكس هذا القلق في البيت الأبيض، الذي اتبع سياسة التهدئة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وهو حريص على الابتعاد عن حملة اليمن التي دعمها في البداية بالأسلحة والخدمات اللوجستية والاستخبارات.



وقال المبعوث الأمريكي ليندركينغ للصحفيين الشهر الماضي: "لدى دول المنطقة دور أساسي تلعبه" في إحلال السلام في اليمن.

المصدر: بلومبيرج - ترجمة : يمن شباب نت