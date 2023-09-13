عبدالله العليمي: مجلس القيادة يضع إعادة الدور الريادي لموانئ عدن ضمن أولى أولوياته

المنامة - ياسر ابراهيم - قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، الأربعاء، إن مجلس القيادة يضع إعادة الدور الريادي والرئيسي لموانئ عدن ضمن أولى أولوياته، مؤكدا أن أي عمل خارج القانون في العاصمة المؤقتة عدن هو طارئ وسيذهب لا محالة.



جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في ديوان محافظة عدن، والتقى بوزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ووكلاء وقيادات السلطة المحلية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما اطلع على نشاط مركز تنمية الإيرادات في العاصمة المؤقتة عدن، مشيداً بفكرة تأسيس المركز ونتائجه المحققة على أرض الواقع.



وأشار العليمي، إلى أن الوتيرة المتصاعدة لعمل السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن و تدشين مركز تنمية الايرادات فيها، تعيد لمحافظة عدن اعتبارها في الريادة كونها القاطرة التي ينبغي ان تجر خلفها كل المحافظات الى الانضباط و التمييز.



وأوضح عضو المجلس الرئاسي، أن عدن هي الانضباط والقانون والالتزام بالمؤسسات وأي شيء خارج هذا السياق هو طارئ عليها سيذهب لا محالة.



وأضاف"عدن هي المدينة المدنية التي عرفت النظام والقانون، فهي صاحبة السبق في وضع أُسس العمل المؤسسي، والنموذج الرائد في الانضباط وتطبيق النظام والقانون وما خلاف ذلك فسلوك دخيل لا علاقة له بتاريخ وأصالة ومدنية عدن".



وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، إنه"تم الاتفاق على تعميم انشاء مركز تنمية الإيرادات في كل المحافظات وللسلطة المحلية في عدن السبق بذلك الانجاز".



واستمع من وزير الدولة محافظ عدن، الى شرح مفصل الإنجازات التي حققتها السلطة المحلية وعن المعوقات التي تواجهها، كما استمع لفكرة تأسيس المركز، وآليات عمله، وما حققه من نتائج إيجابية في وقف الهدر المالي، واحداث نقلة نوعية في تحصيل الإيرادات المشتركة والمحلية.



كما استمع من الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن عن نشاط موانئ عدن و التسهيلات الكبيرة المقدمة للتجار، مؤكدا ان تكاليف النقل عبر ميناء عدن هي الأفضل في حين أن عمليات التفريغ والشحن في ميناء عدن هي أيضاً افضل من الموانئ الأخرى، مشيراً الى الصعوبات التي تواجه موانئ عدن .



وأكد العليمي، أن مجلس القيادة يضع إعادة الدور الريادي والرئيسي لموانئ عدن ضمن أولى أولوياته ومواجهة التهديدات الحوثية الإرهابية لكافة الموانئ والمؤسسات والتي تستهدف حصار الشعب وضرب بنيته الاقتصادية.



وأشاد بالمستوى العالي والجهد الكبير الذي بذلته السلطة المحلية بقيادة وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس الذي حقق الكثير لعدن وأبنائها رغم المعوقات والأوضاع الاقتصادية الصعبة.



ووجه عضو المجلس الرئاسي، الحكومة بمضاعفة الجهود للايفاء بمتطلبات الوضع الخدمي في العاصمة الموقتة عدن وتطبيع الاوضاع الامنية والمؤسسية.

