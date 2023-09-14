مليشيا الحوثي تعلن رفضها صرف المرتبات وتصف المطالبين بحقوقهم بالأعداء

المنامة - ياسر ابراهيم - شنّ القيادي البارز في مليشيا الحوثي الإرهابية، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، هجومًا جديدًا على الموظفين الذين يطالبون جماعته بصرف مرتباتهم.

جاء ذلك في خطاب له مع بعض قبائل طوق صنعاء، وذلك بمناسبة ما أسماه بذكرى المولد النبوي الشريف التي تستغله المليشيا للتحشيد العسكري، والتعبئة الطائفية استعدادا للحرب.

وقال محمد الحوثي إن "شعارات أين الراتب؟" يطلقها من يصفهم الحوثي بالعدو. مؤكدًا في هذا السياق، أن المرتبات لن تصرفها المليشيا، وأن الرواتب لا يمكن تسليمها إلا من قبل من وصفهم بـ"العدو" في اشارة إلى التحالف.

وزعم الحوثي، أن الشعار الحقيقي للمطالبات بالمرتبات يجب أن يكون "أين الراتب يا معتدي؟".كما زعم أن جماعته صادقة، وأن المطالبات بالمرتبات شائعات لن تجدي نفعًا، معتبرا ما يشاع حول هذا الأمر بأنها "مؤامرة لن تنجح ضد جماعته".

ويواصل عشرات آلاف المعلمين إضرابا مستمرا عن التعليم للمطالبة بالمرتبات، ويرفضون الحجج والتبريرات الحوثية، بينما توعدت مليشيا الحوثي بالقضاء على المطالبين بالمرتبات، باعتبارهم أعداء ومرتزقة وخونة، لكنها فشلت في كسر إضراب المعلمين.

وخص الحوثي قبائل طوق صنعاء بهذا الخطاب التهديدي، بالتزامن مع حالة التذمر الواسعة التي يبديها أبناء المناطق نتيجة انقطاع المرتبات، وانهيار الخدمات، وتردي الوضع الاقتصادي، وفصل عناصرها من الجهاز الحكومي بشقيه المدني والعسكري، تحت مزاعم انهم من النظام السابق.