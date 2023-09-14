إب.. مليشيات الحوثي تُسقط مئات المعلمين من كشوفات "الحافز المالي" بسبب الإضراب

المنامة - ياسر ابراهيم - أسقطت مليشيات الحوثي، مئات المعلمين والمعلمات بمحافظة إب (وسط اليمن)، من كشوفات ما يسمى بـ "حافز المعلمين".



وقالت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي أسقطت المئات من المعلمين من كشوفات "الحافز النقدي"، بسبب إضرابهم عن التدريس.



وأضافت المصادر أن المليشيا تهدف إلى لي ذراع المعلمين المضربين لثنيهم عن مواصلة الإضراب، غير أن إجراءات المليشيا زادت المعلمين إصراراً، على المُضي في الإضراب حتى انتزاع مرتباتهم المتوقفة منذ العام 2016م.



وكانت المليشيا قد دشنت قبل أيام صرف حافز للمعلمين بمبلغ 30 ألف ريال لامتصاص غضب المعلمين المتصاعد للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثماني سنوات.



يُشار إلى أن المليشيا كانت قد أنشأت صندوق للتعليم وخصصت موارده من جبابات فرضتها على شركات الاتصالات والكهرباء الخاصة ومؤسسات حكومية أخرى، غير أن تلك العوائد المالية لم يستفد منها المعلمين وتذهب غالبيتها لصالح الجماعة ومجهودها الحربي ضد اليمنيين.



وتشهد غالبية مدارس مناطق سيطرة المليشيا منذ نحو شهرين إضرابا شاملا عن التدريس بدعوة من "نادي المعلمين"، للمطالبة بصرف المرتبات.

