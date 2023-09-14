شاهد .. اللبنانية رولا يموت تستحم دون أن ترتدي أي قطعة ملابس والفيديو يحصد على ملايين المشاهدات ومتابع: لحم رخيص

شكرا لاهتمامكم بخبر عن لحم رخيص : اللبنانية رولا يموت تستحم دون أن ترتدي أي قطعة ملابس والفيديو يحصد على ملايين المشاهدات !! (شوف دلوقتي) على موقع الخليج الان

عدن - ياسمين فواز - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات الفنية فيديو قديم للفنانة والعارضة اللبنانية ​رولا يموت​ كانت نشرته عبر الانستغرام وأثار الجدل حينها، حيث ظهرت رولا وهي تستحم دون ملابس بحوض الاستحمام، وحصد هذا الفيديو 2 مليون مشاهدة، والاف التعليقات بين منتقد ومستنكر وبين متغزل بإثارتها.