شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجعه عالميًا.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 14-9-2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد تراجعه عالميًا.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 14-9-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 230.03 ريال، بما يعادل 61.34 دولار. اقراء ايضاً : سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 201.28 ريال، بما يعادل 53.67 دولار. سعر الذهب عيار 18 في السعودية سجل سعر الذهب عيار 18 الآن 172.52 ريال، بما يعادل 46.01 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 1610 ريال. سعر الذهب عالميا سجل سعر الأونصة عالميا 1906 دولارا. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس الأربعاء عند 1905.10 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1926.70 دولار. وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي لأو.سي.بي.سي ومحلل الصرف الأجنبي إن حالة الضبابية الكبيرة تتعلق بمسار خفض أسعار الفائدة في 2024 وتظل أحد العوامل التي تقود تقلبات أسعار الذهب.

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