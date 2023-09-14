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عدن - ياسمين التهامي - في البنوك والسوق السوداء.. سعر الريال السعودي في السعودية ومصر اليوم الخميس 14 سبتمبر2023

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 8.21 جنيه للشراء، وسعر 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري مستوى 8.23 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.23 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية جاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي عرض سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي لدى بنك مصر جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في السوق السوداء في حين سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، استقرارا عند مستوى 10.35 جنيه للبيع، و10.08 جنيه للشراء.

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