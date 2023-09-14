عبدالله العليمي يشدد على دور الجهاز المركزي في تعزيز الشفافية ومحاسبة المقصرين والمفسدين

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، الخميس، بالجهود المبذولة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسعيه الحثيث للعمل على تعزيز الرقابة والنزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد وتفعيل سلطة القانون وفي ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة.



جاء ذلك خلال زيارته، الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة الموقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في الجهاز، وكذا الوقوف على مشاريعه وخططه المستقبلية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال الزيارة ترحم عضو مجلس القيادة، على أرواح شهداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذين ضحوا بحياتهم لأجل الوطن ومنهم الشهيد فيصل ضبيان الذي اغتيل وهو يؤدي واجبة الوطني في الكشف عن الفساد.



وأشار إلى الراحل الدكتور فهمي منصور وكيل الجهاز المركزي الذي كان له دوراً بارزاً في نقل وتفعيل رئاسة الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة الى العاصمة الموقتة عدن بعد انقلاب المليشيات الحوثية.



وجدد العليمي، حرص مجلس القيادة الرئاسي على تقديم كافة الدعم والمساعدة للجهاز من أجل الحفاظ على استقلاليته ومنع أي تدخلات في أعماله ومهامه ليقوم بدوره بكل كفاءة وفعالية.



وشدد على دور الجهاز في "رصد جوانب الإخفاق ومحاسبة المقصرين والمفسدين من أي جهة كانت وفي أي مؤسسة كانت وتجاوز السلبيات سيراً نحو تحقيق إصلاحات حقيقية وجوهرية لتحقيق التغيير المأمول لكافة المؤسسات".



وأكد عضو مجلس القيادة، علي أهمية ومحورية دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن ادارتها رقابة مالية وإدارية وقانونية، وتنفيذ الخطط، وممارسة مهامه كرقابة لاحقة ومصاحبة ومسبقة.



كما أشار إلى دور الجهاز في المساهمة وتطوير أداء الوحدات خاصة في الجوانب المالية والإدارية من أجل النهوض والارتقاء بها وإحداث تغيير نحو الأفضل يلبي طموحات مجلس القيادة الرئاسي لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام والمساهمة في تنمية الموارد العامة للدولة.



وأكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهاز المركزي وباقي مؤسسات الدولة للوصول إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية.



وثمن الدكتور العليمي، جهود رئاسة وكافة موظفي وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المبذولة في هذه المرحلة الصعبة، مشدداً على ضرورة تبني المزيد من الإصلاحات وتكثيف الزيارات إلى مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية.



واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، الى شرح واف عن سير العمل والخطط التي يقوم بها الجهاز.

وأشار السقاف إلى المعايير والقواعد المهنية التي يقوم عليها الجهاز في عمله، مثمناً اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بعمل الجهاز المركزي واطلاعه عن قرب على خطط الجهاز المستقبلية وجهوده المبذولة خلال المرحلة السابقة.

