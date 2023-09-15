تزامنًا مع احتفالاتهم بالمولد.. مليشيا الحوثي تفرض جرعة جديدة على أسعار الاتصالات

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت شركة الاتصالات التي استولت عليها مليشيا الحوثي، جرعة سعرية جديدة، على خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأعلنت شركة سبأفون قبل أيام على صفحتها في "الفيس بوك" ومواقعها الرسمية التي نهبها الحوثي، وصارت باسم القيادي في المليشيا صالح الشاعر، أعلنت "جرعة سعرية جديدة يقول مشتركون إن مقدارها اقترب من 100%".

وبموجب الجرعة السعرية الجديدة صارت أسعار الباقات من الجيل الرابع مع الاتصالات والرسائل النصية بـ 5 آلاف لباقة 8 جيجا، وباقة 12 جيجا ب7400 ريال من الطبعة القديمة، وباقة 20 جيجا بسعر 12200 ريال طبعة قديمة.

وقالت الشركة التي استولى عليها الحوثي، إن معايير السوق التنافسية هي التي جعلتها ترفع الجرعة، بينما قالت شركة يو التي سبقتها بتدشين الجرعة إنها بناء على طلب المشتركين.

وندد مشتركون في الشركتين برفع الأسعار، بينما تقول مصادر هندسية إن مليشيا الحوثي هي التي رفعت الأسعار بمناسبة المولد، الذي تستغله مليشيا الحوثي لمزيد من الجبايات.