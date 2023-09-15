نقابة المعلمين بالجوف تنتخب قيادة جديدة لها

المنامة - ياسر ابراهيم - انتخبت نقابة المعلمين اليمنيين هيئة إدارية جديدة لها بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



جاء ذلك خلال المؤتمر الفرعي لنقابة معلمي الجوف الذي أنعقد بمدينة مأرب بحضور وكيل المحافظة يحيى عليان ومدير تربية الجوف الدكتور محمد صالح محسن والمدير التنفيذي لنقابة المعلمين أحمد الرباحي، وأعضاء المؤتمر الفرعي.



وفي المؤتمر الذي انعقد تحت شعار " تعزيز العمل النقابي"، أشاد وكيل محافظة الجوف، يحيى عليان بانعقاد المؤتمر الفرعي للنقابة، مشيرا إلى أن العمل النقابي حقوقي وخدمي بذات الوقت بما يلبي حاجة أعضاء النقابة.



وأوضح المدير التنفيذي للنقابة، أحمد الرباحي "أن نقابة المعلمين عرفت عبر تاريخها بالتزامها بالديمقراطية في تجديد قيادتها ومؤسساتها إلا أن ظروف الحرب في الفترة الماضية أعاقت هذا السلوك الديمقراطي، والآن نجد أن الفرصة ربما بدأت تتهيأ للعودة للميدان وهو ماستنتهجه النقابة مجددا".



وأكد الرباحي "اضطلاع النقابة بالدفاع عن المعلمين والمطالبة بحقوقهم القانونية أمام كل السلطات الرئاسية والحكومية والمحلية حتى تحقيق المطالب".



وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي:

حسن أحمد ناصر الفرجة ـ رئيسا

عبدالمجيد أحمد ناجي - أميناً عاماً

يحيى مبارك هذلول ـ مسؤولا ماليا

أحمد ثابت عليان - مسؤول اللجان النقابية

عبدالله علي السنة - مسؤولا إعلاميا وثقافيا

محمد ناصر المحبوبي - شؤون المعلمين

مريم محمد النجار - شؤون المعلمات

ناجي محمد القحم - مسؤول اجتماعي وعلاقات

وردة محمد مجور – مسؤولة التدريب والتأهيل



كما تم انتخاب لجنة رقابة من 3 أفراد، وانتخاب ممثلي المحافظة للمؤتمر العام للنقابة وعددهم 6 أعضاء.

