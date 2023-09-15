تقديرات حكومية: التدخلات الإنسانية للمنظمات لا تغطي 20% من الاحتياج الفعلي للنازحين بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت تقديرات حكومية، أن التدخلات الإنسانية للمنظمات العاملة في محافظة مأرب (شرق اليمن)، لا تغطي نسبة 20% من الاحتياج الفعلي للنازحين.



جاء ذلك في تصريحات لمدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب (سيف مثنى)، خلال لقائه وفد من هيئة الإغاثة الإنسانية IHH، الذي وصل المحافظة أمس الخميس.



وأوضح أن "النازحين بمحافظة مأرب في ازدياد مستمر واحتياجاتهم تتزايد خاصه بعد إعلان منظمات إنسانية تقليص مساعداتها الإنسانية بسبب نقص التمويل حيث يعاني النازحون من نقص الخدمات الأساسية خاصه في جانب المأوى والايواء والمياه والصحة والغذاء والتعليم".



وأشار مثنى إلى "أن أنشطة المنظمات بالمحافظة لا يغطي نسبة 20 في المائة من الاحتياج الفعلي للنازحين"..لافتاً إلى ما يعانيه النازحين من الأمراض التي بدأت تنتشر خاصة في المخيمات نظراً للازدحام الكبير فيها وقلة العناية الطبية وعدم توفر وسائل الوقاية الصحية وكذا قلة المدارس في مخيمات النزوح.



وأشاد مثنى بمواقف الشعب التركي تجاه الشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها .. مؤكداً أن المشاريع التي تنفذها هيئة الإغاثة الانسانية IHH عبر شريكها المحلي الوصول الانساني للشراكة والتنمية ساهمت في التخفيف من بعض معاناة النازحين، داعياً المنظمة إلى المزيد من الدعم نظرا للمعاناة التي يعانيها النازحون في المحافظة.



من جهته أكد الوفد التركي الذي يضم (مجاهد شاهين، عاكف ياسين)، أن هيئة الإغاثة تسعى إلى توسيع تدخلاتها بالمحافظة من خلال تنفيذ مشاريع سبُل العيش وتوزيع سلال غذائية، فضلاً عن عزمها بناء مشروع مجمع تربوي كبير أساسي وثانوي لاحتواء عدد كبير من النازحين المتسربين من التعليم والتخفيف على المدارس المزدحمة.



وتستضيف محافظة مأرب 2,274,598 نازحاً، في 197 مخيما وتجمعا يمثلون ما نسبته 62% من نسبة النزوح في اليمن فروا من بطش مليشيا الحوثي الذي انقلبت على الحكومة الشرعية في العام 2014 م.