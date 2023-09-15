شكرا لقرائتكم خبر عن في السعودية.. اليوم الجمعة.. بدء سريان قرار غرامة كبيرة في حال عدم نظافة دورات المياه في المحطات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في السعودية.. اليوم الجمعة.. بدء سريان قرار غرامة كبيرة في حال عدم نظافة دورات المياه في المحطات

فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في حال عدم توفر دورات مياه عامة في محطات الوقود. اليوم الجمعة.. بدء سريان قرار غرامة كبيرة في حال عدم نظافة دورات المياه في المحطات. اقراء ايضاً : فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في حال عدم توفر دورات مياه عامة في محطات الوقود. فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في حال عدم توفر دورات مياه عامة في محطات الوقود.

كانت هذه تفاصيل خبر في السعودية.. اليوم الجمعة.. بدء سريان قرار غرامة كبيرة في حال عدم نظافة دورات المياه في المحطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.