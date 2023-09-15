شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 سبتمبر2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 سبتمبر2023

سعر الريال السعودي في مصر صباح اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 سعر الريال السعودي بيع شراء سعر الريال في بنك مصر 8.23 جنيه 8.20 جنيه سعر الريال في البنك الأهلي 8.23 جنيه 8.20 جنيه سعر الريال في بنك قناة السويس 8.26 جنيه 8.19 جنيه سعر الريال في بنك الأسكندرية 8.25 جنيه 8.21 جنيه سعر الريال في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه 8.19 جنيه سعر الريال في بنك البركة 8.25 جنيه 8.04 جنيه سعر الريال في المصرف المتحد 8.25 جنيه 7.95 جنيه سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي 8.25 جنيه 8.20 جنيه سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقر في بنك الإسكندرية اليوم عند 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء. سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.24 جنيه للشراء. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي استقر عند 8.25 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء. سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري بلغ نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء

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