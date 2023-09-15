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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يحصل على شهره كبيرة بسرعة البرق بسبب فتح علب البيبسي بطريقة غريبة.. شاهد الفيديو
اكتسب ‘فاتح علب البيبسي’ شهرة واسعة وتمكن من جذب ما يقارب 30 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي. يبدو أن هذا الشخص أصبح مشهورًا بفضل مهارته في فتح علب البيبسي، وقد تمت مشاركة تغريدته بشكل واسع حيث حققت 29.7 ألف مشاهدة وتمت إعادة نشرها 9 مرات ونقلت 9 مرات وحصلت على 40 إعجابًا و4 إشارات مرجعية.
يبدو أن هذا الشخص قد أثار اهتمام الجمهور بمهارته الفريدة في فتح علب البيبسي، وقد تم استقطاب عدد كبير من المتابعين الذين يرغبون في مشاهدة مهارته الاستثنائية. من خلال الانتشار الواسع للتغريدة، يمكن اعتبار ‘فاتح علب البيبسي’ نجمًا صاعدًا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.
تلقى هذا الشخص دعمًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث حصلت تغريدته على عدد كبير من إعجابات الجمهور وإشارات المرجعية. يوضح ذلك أنه قد أصبح مصدر إلهام للآخرين وقد تم تعزيز شهرته بشكل كبير.
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لا شك أن ‘فاتح علب البيبسي’ قد نجح في اجتذاب الانتباه وتحقيق شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب المزيد من المتابعين والمعجبين في المستقبل.
"فاتح علب البيبسي" يقتحم عالم الشهرة ويصل الى ما يقارب 30 الف متابع pic.twitter.com/e4r6RSegoP— WHR (@whrumor) September 14, 2023
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