أشاد بالمبادرة السعودية.. البيت الأبيض: نرحب بزيارة أول وفد رسمي من الحوثيين إلى الرياض

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، ترحيبها بزيارة وفد رسمي من مليشيات الحوثي إلى المملكة العربية السعودية.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان في بيان:" نرحب بوصول وفد حوثي رفيع المستوى إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية".



وأشار البيان، إلى أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لممثلي الحوثيين إلى الرياض منذ بدء الحرب في اليمن قبل ما يقرب من عقد من الزمن.



وأضاف، "يأتي ذلك بعد ما يقرب من 18 شهرًا متتاليًا من الهدوء الذي بدأ بعد دخول الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل 2022".



وتابع: "قد جعل الرئيس بايدن، منذ الأسابيع الأولى له في منصبه، من تخفيف التصعيد وإنهاء الحرب في اليمن أحد أهم أولوياته في السياسة الخارجية".



وزاد سوليفان: "وتفخر الولايات المتحدة بتقديم دعمها الدبلوماسي لجهود السلام هذه بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة"، مشيدا بقيادة السعودية لهذه المبادرة الحالية ونشكر قيادة عمان على دورها المهم.



ودعا المسؤول الأمريكي، جميع أطراف هذا الصراع الرهيب إلى زيادة ترسيخ وتوسيع فوائد الهدنة التي جلبت قدرًا من السلام للشعب اليمني، وإلى وضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف.



ومساء الخميس، وصل وفد من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مكون من 10 أشخاص إلى العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة عمانية رفقة وفد من السلطنة.



وقالت الخارجية السعودية بيان أنه استمراراً لجهود وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية؛ وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.



وأشارت إلى أن هذه الجهود تمثل "امتدادا للمبادرة السعودية المعلنة في مارس2021، وأنها استكمال للقاءات والنقاشات التي أجراها الوفد السعودي الذي زار صنعاء في رمضان الماضي، بمشاركة وفد عماني".

