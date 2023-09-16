شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سحرية في السعودية لخصم من فاتورة الكهرباء 1445 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة سحرية في السعودية لخصم من فاتورة الكهرباء 1445

تعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بك السعودية هي أكثر ما يهتم الأفراد بمعرفته في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل دفع مستحقات فاتورة الكهرباء، خاصة بعد أن أتاحت الحكومة السعودية خدمة الاستعلام عن تاريخ إصدار الفاتورة لهؤلاء من يستحقها ودفعها عبر الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء، ويقدم موقع المحتوى تفاصيل الخدمة الإلكترونية التي تقدمها الشركة، ويساعد في تسهيل الوصول إليها.

خدمات الأفراد لشركة الكهرباء

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الشركة السعودية للكهرباء هي الموزع الأول للكهرباء في المملكة العربية السعودية، وهي الشركة التي تقدم الخدمات المتعلقة بالكهرباء سواء التوصيل أو الصيانة عبر موقعها الإلكتروني سواء للأفراد أو المواطنين أو المقيمين أو الشركات على اختلافها. والأنشطة، وتقدم الشركة العديد من الخدمات المميزة للأفراد، مثل حساب سعر توصيل العداد، وحساب الفاتورة والاستعلام عنها، وغيرها من الخدمات الهامة.

تعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بك

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء أسهل طريقة للمواطنين والمقيمين لمعرفة فاتورة الكهرباء، على أن يتم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.من هنا“.

اضغط على علامة التبويب “خدمة فواتير الكهرباء”.

أدخل رقم العداد في الحقل المخصص له.

انقر على عرض الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب لاستهلاك شهر يونيو الحالي عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بعد قيام المشترك بتنفيذ هذه الخطوات البسيطة للغاية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.من هنا“.

أدخل رقم الحساب والرمز المرئي في الحقول التي تظهر أمامك.

انقر على أيقونة العرض.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

يستطيع المواطن أو المقيم دفع فاتورة الكهرباء إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الرابط الرسمي للشركة السعودية للكهرباء أو من خلال تطبيق الكهرباء على الهواتف المحمولة، وقيمة الفاتورة هي يتم خصمها إما من رصيد البنك أو من بطاقات الدفع الإلكترونية.

الشركة السعودية للكهرباء رقم

تتيح الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين التواصل معها عبر عدد من الطرق، منها الرقم المجاني الموحد لمركز خدمة المشتركين ليتمكن المشترك من تقديم أي شكوى أو ملاحظة أو اعتراض على الخدمات التي تقدمها الشركة، و لتقديم البلاغ ليتم التواصل مع العميل من قبل الموظف المختص، ورقم الشركة الموحد هو 920001100.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن لمشترك الشركة السعودية للكهرباء الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للشركة، حيث يقوم الشخص بالدخول إلى حسابه من خلال كلمة المرور واسم المستخدم، ومن ثم الاطلاع على الفاتورة الخاصة به، ويتم الدخول إلى خدمة الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية.من هناومن ثم اتباع الخطوات المطلوبة للاستفادة من الخدمة.

وأخيرا سوف نكون واضحين تعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بك 2023 والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وأسهل طريقة لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا وكذلك رابط الاستعلام عن الفاتورة ورقم مركز العملاء الموحد للتواصل مع الشركة.