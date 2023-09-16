رغم تفاؤل وفدهم بالرياض.. الحوثيون يهاجمون السعودية ويقولون: "المفاوضات الجارية مختلفة"

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت قناة المسيرة الحوثية نقدًا على بيان الخارجية السعودية، الذي أعلنت فيه توجيه دعوة للحوثيين لزيارة الرياض.

وقالت قناة المسيرة، في تقرير لها بعنوان: "السعودية طرف وليست وسيطا"، إن "على السعودية أن تغادر مربع إعلان نفسها وسيطًا، في بياناتها الرسمية، وفي بيان خارجيتها".

وأكدت القناة الحوثية، في تقريرها مساء الجمعة، "أن الحوثي حريص على السلام، لكن على السعودية أن تترجم وعودها إلى أفعال، وأن تغادر مربع إظهار نفسها وسيطا ومحايدا في البيانات الإعلامية، وأن تتخلى عن الحرص على ذلك".

وقالت القناة، إن "حضور الوفد العماني، يجعل من السعودية طرفا وليست وسيطا". معتبرة "أن المفاوضات الجارية تبدو مختلفة عن سابقاتها ونتيجة لسلسلة طويلة من اللقاءات في مسقط وصنعاء".

وزعمت القناة الحوثية بأن السعودية ستراوغ في هذه المفاوضات، التي قالت إنها جاءت لتهديدات الحوثي ضد السعودية قبل أكثر من شهر.

وأمس الخميس قالت الخارجية السعودية، إنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض، ضمن جهودها مع سلطنة عمان للتوصل لاتفاق سياسي في اليمن وفق مبادرتها المعلنة في مارس2021.

وكانت السعودية قد قالت في بيان لها عقب زيارة سفيرها إلى صنعاء، إنها تعمل وسيطا بين الأطراف اليمنية لحل الصراع في اليمن، وهو ما يعتبره الحوثيون مراوغة سعودية، متهمين إياها بأنها طرف وليست وسيط.