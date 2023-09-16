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عدن - ياسمين التهامي - مشروب منزلي لذيذ .. يحمي قلبك ويقوي مناعتك ويمنحك أهم فيتامين يحتاجه جسمك

مشروب يملك خواص وفوائد كثيرة ومهمة للجسم وآثاره فعالة وإيجابية، وربما القليل من الشخاص يعرفونه ويتناولونه، إنه شاي الرمان.

يعمل شاي الرمان مضاداً للأكسدة، ومقاومة الفيروسات، والأورام، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمّة للجسم كفيتامين A، E، C، ويحوي أيضاً على حمض الفوليك المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء .

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فوائد شاي الرمّان:

العناية بالأسنان: فهو يساعد على التخلص من البكتيريا والفيروسات.

علاج السرطان: لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تعرف بالفلافونويد المعرفة بقوتها في محاربة الأجسام السرطانيّة.

مفيدة لتقوية العظام: يكمن دور شاي الرمّان بتحطيم الإنزيمات التي تعمل على قتل الأنسجة الضامة بالجسم، بالتالي فهو سيساعد على حماية الغظاريف في الجسم.

مفيد لقوة المناعة: كما يحدّ من الكولسترول LDL، ومهم في علاج الاكتئاب، ويبقي على التوازن العقلي سليماً.

صحة القلب: يمنع الصفائح الدمويّة من التثاقل معاً.

بالإضافة إلى كل ذلك فهو مفيد في علاج السكري، والالتهابات، والأنيما، وتجنب انخفاض الوزن للأطفال حديثي الولادة، كما أنّه يقلّل من ظهور أعراض الزهايمر لدى كبار السن، وتمنح البشرة رونقاً جميلاً، ويساعد على علاج الخلل أثناء الانتصاب، ولتقوية الدماغ، وعلاج الكلى.