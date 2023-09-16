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عدن - ياسمين التهامي - اكتشف أكثر التخصصات في العمل بالإمارات التي تحقق أعلى الرواتب

يحلم الكثيرون من الشبان بالفرصة للعمل في دولة الإمارات وتحقيق أعلى مستويات الرواتب، ولكن ما هي التخصصات التي تعد الأكثر طلبًا في الإمارات؟ وكيف يمكن للشبان الانضمام إليها للحصول على فرص عمل جيدة؟ سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل حول هذا الموضوع.

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التخصصات الطبية المطلوبة في الإمارات

في الإمارات، هناك وظائف طبية مهمة تحتاج إليها الدولة. هذه التخصصات تشمل أطباء التخدير، وأيضًا أطباء الجراحة وقسم التحاليل والطب العام. ومن بين أكثر التخصصات المهمة طب الأسنان والصيدلة، والعلوم الطبية. رواتب هؤلاء الأطباء تتراوح بين 16800 و70 ألف درهم إماراتي، بينما رواتب الممرضين تكون بين 8400 و26 ألف درهم.

لكن للالتحاق بهذه الوظائف، يجب أن تكون لديك خبرة وقدرة على التركيز والدقة لفترات طويلة، لأن هذه الوظائف تتطلب دقة كبيرة.

التخصصات الهندسية في الإمارات

في عام 2030، هناك تخصصات هندسية مهمة في الإمارات. هذه التخصصات تشمل هندسة البترول، وهندسة الميكانيكا، والهندسة الصناعية، وهندسة الميكاترونيكس، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الطيران، وكذلك مجالات مثل الواقع الافتراضي والروبوتات.

لكن للالتحاق بهذه الوظائف، يجب أن تكون قادرًا على العمل لفترات طويلة، لأنها وظائف تتطلب العمل الجسدي والذهني الشاق، خاصةً في مجالات الهندسة الإنشائية والمدنية. رواتب هؤلاء المهندسين تتراوح بين 2000 و24000 درهم، ويتم تحديد الراتب حسب عدد سنوات الخبرة.

التخصصات البرمجية في الإمارات

التخصصات البرمجية في الإمارات هي واحدة من أهم الأشياء في الدولة. لماذا؟ لأنها تساعد في بناء أشياء رائعة مثل العملات الرقمية والعوالم الافتراضية. أنت بحاجة إلى أن تكون ذكياً جداً وأن تحب الألعاب واستخدام الهواتف الذكية لتتخصص في هذا المجال. يجب أيضاً أن تكون سريع التعلم وتحب تغيير الأشياء في البرمجة.

التخصصات المالية في الإمارات

التخصصات المالية في الإمارات مهمة جداً، لأنها تدفع أجوراً جيدة. هذه التخصصات تشمل المحاسبة والأمور المالية وبيع الأشياء وخدمات البنوك. إذا كنت تحب الأرقام وتريد أن تربح الكثير من المال، فهذه التخصصات مناسبة لك.

التخصصات الإدارية في الإمارات

التخصصات الإدارية في الإمارات تعتبر وظائف هامة جداً للشباب والفتيات. الشركات تحتاج إليهم كثيراً. هذه التخصصات تشمل إدارة الأمور المالية وضمان الجودة. وأهم شيء هو أن المرتبات جيدة، يمكن أن تكون بين 15 و22 ألف درهم، وهذا يعني أنك ستحصل على مرتب جيد إذا اخترت هذا المجال.

التخصصات التسويقية في الدعاية والإعلان

إذا كنت ترغب في العمل في مجال الدعاية والإعلان في دولة الإمارات، يمكنك اختيار بعض التخصصات المميزة. هذه التخصصات تشمل العمل في مجال السياحة، حيث يمكنك مساعدة الناس على اكتشاف أماكن جميلة للزيارة. وإذا كنت شخصًا متعاونًا وتحب مساعدة الآخرين، يمكنك العمل في خدمة العملاء. وإذا كنت لديك خبرة في مجال التسويق، يمكنك العثور على وظيفة جيدة. والأمور ليست سيئة بالنسبة للرواتب، حيث يمكن أن تتراوح بين 3000 و 20600 درهم إماراتي.

التخصصات التربوية وخدمات التعليم في الإمارات

التخصصات المرتبطة بالتعليم هي واحدة من أهم التخصصات في دولة الإمارات. يمكنك العمل في الروضات والمعاهد التدريسية، حيث تساعد الأطفال على تعلم الأشياء الجديدة والممتعة. وإذا كنت تفضل العمل عن بعد، يمكنك التدريس عبر الإنترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وما يجعل هذه التخصصات رائعة هو أنها توفر فرص عمل جيدة ومرتبات مرتفعة في الإمارات، وهذا يعني أنك ستحقق دخلاً جيداً إذا اخترت أحد هذه المجالات.

التخصصات التي لا تحتاج إلى شهادة في الإمارات

ما هو العمل المطلوب في الإمارات؟

في الإمارات، تعتبر الهندسة واحدة من أهم وأفضل التخصصات. يمكن للمهندسين الذين تخرجوا من الجامعات الإماراتية العمل في مجالات متعددة داخل البلاد. يمكنهم تصميم وبناء المباني والمنشآت والمشاركة في تطوير البنية التحتية للإمارات. هذه المهنة قد حققت نجاحًا كبيرًا في توفير فرص العمل للمهندسين.