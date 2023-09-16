أمطار الحديدة.. وفاة وإصابة عشرة أشخاص بصواعق رعدية وتضرر عشرات المنازل جراء السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب عشرة أشخاص غالبيتهم من النساء بصواعق رعدية، فيما تضررت عشرات المنازل جراء سيول الأمطار التي شهدتها محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن أسرة مكونة من أربع نساء بينهن فتاتين توفوا أمس الجمعة، جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن (محمد علي حداد) في دير السليماني بمديرية اللحية، شمالي الحديدة.



وفي مديرية الزهرة، توفي المواطن (محمد يحيى زبل) وزوجته وشقيقته، وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة صاعقة رعدية ضربت منزلهم في منطقة بني زبل.



في غضون ذلك تضررت عشرات المنازل جراء سيول الأمطار في وادي ظمي جنوب مديرية حيس حسب مصادر محلية.



وأوضحت المصادر أن سيول الأمطار تدفقت في قنوات أودية ظمي ووادي نخلة بعد أمطار غزيرة وجرفت عشرات المنازل، وتسببت بأضرار مادية كبيرة.



وكانت قرية القطنة في عزلة ظمي الواقعة جنوب مديرية حيس، قد شهدت في الخامس والسادس من الشهر الجاري اليومين الماضية أمطاراً غزيرة وسيولا جرفت وغمرت نحو 150 منزلاً وفق إحصاءات محلية كما تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات.

