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عدن - ياسمين التهامي - 7 فوائد يحتاجها الجسم لبذور الشيا لا يمكن تصديقها.. خصوصاً للنوم والسكري

بذور الشيا تملك فوائد عديدة للصحة الجسدية والعقلية على حد سواء، كما تُسهم في خسارة الوزن، ووقاية الجسم من بعض الأمراض الخطيرة؛ مثل الأمراض القلبية والأمراض السرطانية.

اكتشفي في الآتي فوائد مذهلة لبذور الشيا، وأدخليها فوراً ضمن نظامك الغذائي:



بذور الشيا تعزز النوم

بذور الشيا غنية بالتريبتوفان، وهو حمض متحرك قادر على إنتاج السيروتونين والميلاتونين. سيساعدك هذان الهرمونان على الاسترخاء وتنظيم حالتك المزاجية والنوم بشكل أفضل، كما أن هذه الهرمونات ستكون فعّالة في مكافحة التوتر.

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تساعد بذور الشيا على إنقاص الوزن

إن اتباع نظام غذائي يعتمد على بذور الشيا؛ سيسمح لكِ بأن تكوني أقل جوعاً؛ لأن لها تأثيراً على الشهية. لديها خصائص مشبعة ويمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل. ولكن قبل الشروع في اتباع نظام غذائي يعتمد على بذور الشيا؛ استشيري طبيبك.

بذور الشيا مفيدة للدماغ

بذور الشيا تحافظ على صحة الدماغ (المصدر: Pixabay)



تحتوي على 20% من أحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يجعل بذور الشيا مفيدة لوظيفة الدماغ الجيدة. إنها تساعد بالفعل على حماية شرايين الدماغ وتحسين التواصل بين الخلايا، وبالتالي فهي تعزز الذاكرة والتركيز في الوقت نفسه.



بذور الشيا ممتازة لصحة القلب

تساعد بذور الشيا على مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل فعّال، وقد أظهر العديد من الدراسات في الواقع أن هذه البذور الصغيرة يمكن أن تخفض ضغط الدم، وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تمنع انسداد الأوعية الدموية. وهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي تُسهم بذور الشيا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

بذور الشيا تحارب الإمساك

بذور الشيا غنية بالألياف، لذا فهي مفيدة جداً لتسهيل العبور. في الواقع، تسهل الألياف عملية الهضم وتساعد على تقليل الحموضة في المعدة، وتحارب مشكلة الإمساك.



الوقاية من بعض أنواع السرطان

نظراً لغنى بذور الشيا بمضادات الأكسدة، فإن تناولها بانتظام يساعد على منع شيخوخة الخلايا وظهور بعض أنواع السرطان. من ناحية أخرى، لا توصي السلطات الصحية ببذور الشيا للأشخاص الذين يعانون من سرطان البروستاتا أو المعرضين لخطر الإصابة به؛ لأنها تحتوي على مستويات عالية من حمض ألفا لينولينيك.



تساعد بذور الشيا على الوقاية من مرض السكري

تساعد بذور الشيا أيضاً على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم بشكل أفضل عن طريق إبطاء معدل هضم الكربوهيدرات، ولذلك يوصى بها للوقاية من مرض السكري، ولكن أيضاً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري؛ للقيام بذلك، ما عليهم سوى تناول 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا يومياً.