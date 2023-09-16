اشتراكي شبوة: المحافظة تعاني من انفلات أمني رهيب و"عصابات مارقة" تستهتر بأرواح الناس

المنامة - ياسر ابراهيم - عبرت منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة شبوة، عن عميق أسفها إزاء ما وصلت إليه المحافظة (جنوب شرقي اليمن)، من انفلات أمني رهيب في ظل سيطرة عصابات مارقة.



جاء ذلك في بيان للمنظمة- يوم الخميس الماضي- للتعزية في مقتل الاستاذ احمد علي طريش رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة وسط مدينة عتق يوم الأربعاء الماضي.



وقال البيان:"نعبر نحن قيادة وأعضاء الحزب الاشتراكي محافظة شبوة عن عميق الأسف والحزن لما وصلت إليه المحافظة من انفلات أمني رهيب، وندين جريمة القتل البشعة لهامة تربوية كبيرة وكادر من كوادر المحافظة المؤهلة والمجربة، وقتل شخصية مسالمة وحرمانها الحياة دون سبب أو ذنب".



وأضاف، أن الفقيد طريش له بصمات واضحه في العمل إلى جانب زملاءه في تحديث وتطوير العمل التربوي وعمل بكل جهد في انتشال وضع التعليم وما نزوله إلى جانب مدير عام مكتب التربية وتفقد أوضاع المدارس وروضات الأطفال في يوم استهدافه من قبل العناصر المجرمة لخير دليل على حبه وانتماءه لهذا الوطن.



وشدد على أن معالجة الاختلالات الأمنية في المحافظة مسئولية الجميع سلطة ومجتمع وضرورة أن يوضع حد للاستهتار بأرواح البشر من قبل عصابات مارقة وضعت نفسها فوق القانون.



كما شدد على أنه يجب أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسئوليتها الأخلاقية والقانونية في ضبط الجناة وكذلك ضبط عملية تنظيم وحمل السلاح داخل العاصمة عتق وتضرب بيد من حديد كل من يتجاوز النظام والقانون.



وطالب الاشتراكي السلطة المحلية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وشيوخ القبائل والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالدعوة إلى ميثاق عام ووثيقة شرف لبسط نفوذ الدولة وتحريم الجريمة وتدين مرتكبيها وتحاسبهم بموجب الدستور والقانون .