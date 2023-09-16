مالك شركة يمن ديجيتال: نافذون في صنعاء صادروا الشركة ووثائق مليكتها وعقارات وممتلكات خاصة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا"، طه المعمري، إن نافذين في صنعاء (من مليشيات الحوثي) صادروا ونهبوا الشركة ووثائق مليكتها وعقارات وممتلكات خاصة به، رغم أن القضية تحت الحجز القضائي منذ مطلع العام 2021.



جاء ذلك في بلاغ صحفي عبر صفحته بالفيسبوك، مساء الجمعة، وجهه للبنوك التجارية والحكومية، وشركات الاتصالات، والوزارات (الحوثية)، والقطاع التجاري، في صنعاء.



وقال العمري، إن المدعو "سام محمد عبد الخالق القاضي"، والمدعو "مختار محمد علي الشرفي"، أقدما على مصادرة شركة "يمن ديجيتال ميديا"، لهم ونهب ختم الشركة والسجل التجاري والأوراق الرسمية للشركة وبصيرة الأرض وبصيرة البيت الخاصتان به.



وأضاف:"أبلغكم بأني أنا شخصيا طه أحمد راشد المعمري، لا أتحمل أي مسؤولية أمام أي قروض أو رهن أو بيع أو معاملات تجارية أو ضمانات تجارية باسمي تحت مسمى شركتي (يمن ديجيتال ميديا) المنهوبة والمحجوز عليها من قبل الحجز القضائي أو بصائر بيتي في حي شيراتون وأرضي في حي النهضة".



وتابع: "لذلك فأنا ألغي جميع الوكالات السابقة ما عدا توكيلات المحامين بالترافع والمدافعة على قضيتي أمام المحاكم. ويعتبر الختم السابق للشركة ملغيا تماما من بعد تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣".



وأكد المعمري أن "جميع الضمانات التجارية والشخصية والتوكيلات التجارية والبيع والشراء التي كان قد وكل بها أي شخص من قبل تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ ملغية"، مؤكدا أن "الشركة وبيته وأرضي تحت الحجز القضائي (بصنعاء) منذ تاريخ ١٨ أبريل ٢٠٢١".



يذكر أن شركة يمن ديجيتال ميديا ومقرها صنعاء الدائري - شارع القاهرة الجامعة الجديدة، كانت تقدم خدمات إعلامية لعشرات القنوات التلفزيونية العربية والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال السنوات الماضية. وكانت مليشيات الحوثي قد اقتحمتها في نوفمبر عام 2018م.

