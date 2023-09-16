مأرب.. تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة خلال 35 أسبوعا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة بمحافظة مأرب، السبت، تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة مؤكدة بمرض الحصبة بالمحافظة شمال شرقي اليمن.



جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد برئاسة وكيل المحافظة محمد المعوضي، للتهيئة والحشد المجتمعي لإنجاح الحملة الوطنية الطارئة ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وشدد اللقاء على ضرورة التوعية المجتمعية وتحشيد الآباء والأمهات ليدفعوا بأطفالهم الى مواقع التحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الحملة التي ستنطلق في 30 سبتمبر الجاري، وتستهدف 93 الفا و395 طفلا وطفلة.



وخلال اللقاء، قال مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب الدكتور احمد العبادي إن حالات الحصبة المسجلة خلال 35 أسبوعا في المحافظة بلغت 560 حالة مؤكدة.



وأشار إلى أنه خلف كل حالة بحسب التقديرات حالات مخفية غير مسجلة تتراوح بين 10 الى 20 حالة، وهذا مؤشر لخطر كبير يتهدد الأطفال وحياتهم ما يتوجب على الآباء والأمهات التفاعل مع الحملة الطارئة لتحصين أطفالهم وحمايتهم من خطر الحصبة القاتلة.



وكانت وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن أعلنت عن ترتيبات لإطلاق حملة تحصين ضد الحصبة في ٢٣ من سبتمبر الجاري وتستمر ستة أيام تستهدف تحصين أكثر من مليون طفل ما دون الخامسة من العمر، في عموم المحفظات المحررة.



وقبل نحو أسبوعين، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء "ازدياد الحالات المُصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن".



وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، بلغ 34 ألف و300".



وأوضح البيان أن حالات الوفاة المسجلة في العام الجاري بلغت 413 وفاة، مقارنة بنحو 27 ألف إصابة و 220 وفاة في 2022"، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية تعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء لزيادة الدعم لتدخلات التطعيم الروتينية.



والحصبة مرض شديد العدوى يظهر بسبب فيروس موجود في الأنف والحلق، ينتقل بسهولة أثناء العطاس والتحدث وهو واحد من الأمراض الخطيرة خاصة عند الأطفال.



