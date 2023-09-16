احتفالا بذكرى 26 سبتمبر.. ناشطون يبدؤون حملة طلاء الجدران بالعلم الجمهوري في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ ناشطون وسكان في محافظة إب الخاضعة لمليشيات الحوثي، حملة طلاء واسعة للجدران وخزانات المياه، والشوارع العامة بالعلم اليمني.



ونشر إبراهيم عسقين الناشط في محافظة إب صورا لسكان يقومون بطلاء الجدران بالأعلام اليمنية احتفالا بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي تحل قريبا.



وقال عسقين إن حملة الطلاء بالعلم الجمهوري تهدف إلى رسمه على خزانات المياه وجدران المنازل وبوابات المحلات التجارية، وصولا إلى أعالي الجبال.



وفي صنعاء بدأ ناشطون يقومون بالأمر ذاته، وشراء الأعلام الجمهورية، في رد شعبي واضح على محاولة الحوثي طمس الهوية الجمهورية للشعب اليمني، عبر فعاليات مولدها الطائفي، وذكرى نكسة الجمهورية21 سبتمبر.



واستبقت مليشيا الحوثي التحركات الجماهيرية المتوقعة التي دعا لها ناشطون وصحفيون ومثقفون في صنعاء وقوى مدنية وسياسية وشبابية، بإغلاق طرق حيوية في صنعاء مثل السبعين والستين بحجج مختلفة، بينما توعد المشاط بقمع التحركات الشعبية المقبلة.