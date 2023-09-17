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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. تاجر عسل يتحدى اي شخص كشف بضاعته انها مغشوشة مقابل 100 الف ريال سعودي

كشف رائد الأعمال مشعل عبدالهادي المرشد عن أغرب طريقة للإعلان عن منتج العسل الذي يبيعه بمتجره ليطمئن المستهلكين بشأن جودته. وقال المرشد خلال بودكاست الثمانية أنه يضع لافتة تحمل عبارة ‘100 ألف ريال لمن يثبت أن العسل غير طبيعي’ في فرع محله بمستشفى الحرس الوطني، وأضاف: ‘عمتي جاية بالصدفة ما تعرف إن المحل لي قال شف النصاب هذ حاطط 100 ألف ريال دون أن تعلم بأن المحل لي’. اقراء ايضاً : وروى المرشد قصة فكرة الإعلان: كان أحد الموردين عندنا كنا نأخذ منه عسل وبدينا نتعرف على السوق والعالم وفي يوم من الأيام قال لي زميل أنا معجب في إعلانك الذي كان بـ 10 آلاف، وبكرة بعلن في جريدة الرياض 10 آلاف لمن يثبت إنه غير طبيعي’ وتابع: قلت له أنا حاطها يا أخي ما يصير، حط 15 ألف على أساس الناس تفرق بينا، قال لا أنا مرتاح للـ 10 آلاف’. وأضاف المرضد: بعدها قلت 100 ألف ريال لمن يثبت أنه غير طبيعي، وأنا أزعم أنه يعطي اطمئنان كرجل عنده الإعلان هذا في الغالب واثق من نفسه.

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