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عدن - ياسمين التهامي - سائح سعودي يدخل كهف عميق ومخيف فكانت المفاجأة المرعبة التي اطارت عقله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائح سعودي وثق دخوله لكهف في صلالة في "سلطنة عمان" وتفاجأ بسماع صوت غريب.

واستعرض السائح السعودي خلال الفيديو المتداول، جانبا من كهف صلالة، فيما سمع صوت حيوان مفترس.

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وقال المواطن: " ما أدري من وين جانا الصوت، خير .. شر ، لا أعلم".

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون إلى أن الصوت هو صوت لحيوان مفترس على ما يبدو أنه نمر.

وعلق مغرد قائلا: "المغامرات غير المحسوبة"، وتابع مغرد: "سمعنا الصوت وما شفنا النمر".

وأضاف مغرد: "متهور وهذا الصوت كله ما عرف أنه صوت حيوان مفترس"، فيما قال مغرد: "أتوقع إنه تركيب الصوت الطفل يعرف صوت النمر معقول ما يعرف".