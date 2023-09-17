عدن - ياسمين التهامي - حملة الإساءة والتشويه: مدير عام مديرية المخا يواجه هجمة غوغائية من العاقل أحمد سعد وشوقي إبراهيم

2023/09/16 الساعة 10:56 مساءً

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تعز 2023/9/16 تعيش مديرية المخا في ظروف تحديات كبيرة لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. واحدًا من تلك التحديات هو مواجهة الإساءة والتشويه الذي يتعرض له مدير عام المديرية وفي هذا السياق، يشهد مدير عام مديرية المخا هجمة مستمرة من العاقل أحمد سعد ، وشوقي إبراهيم، مما يهددا سمعته ويعيقا قدرته على تنفيذ مهامه بشكل فعال. تعرض مدير عام مديرية المخا لحملة مستمرة من الإساءة والتشويه من قبل العاقل أحمد سعد، وشوقي إبراهيم اللذان يستخدمان منصات التواصل الاجتماعي لنشر اتهامات كاذبة وشائعات ضده. يتعرض المدير العام للانتقادات القاسية والتجاوزات الشخصية التي تسعى للنيل من سمعته وسلطته الإدارية. تشمل حملة الإساءة والتشويه العديد من الادعاءات الكاذبة التي تستهدف المدير العام وعمله. يتم تشويه سمعته من خلال نشر أخبار مضللة وتحريف الحقائق، مما يسبب الاضطراب والتشويش في عمل المديرية ويؤثر على صورتها العامة. وفي هذا الصدد رأى مراقبون بأن الحملة سببها الرئيسي إيقاف العاقل أحمد سعد من عمله عاقل العقال ، وكذلك قيامه بتقديم شهادات زائفة في محاولة منه لتسهيل حصول أجانب أفارقة على بطائق شخصية ، وأيضاً أخذه إتاوات مخالفة للقانون مقابل وضع عشوائيات على جانب الطريق الرئيسي الأمر الذي أدى إلى إزالة تلك العشوائيات من قبل السلطة المحلية. ودعا مراقبون القيادات الأمنية والعسكرية في مديرية المخا أن تتجاوب مع توجيهات مدير عام المديرية وتضع حداً للتصرفات الإرهابية التي يقوم بها شوقي إبراهيم الذي يكن الحقد للمقاومة الوطنية بعد رفضها تسليم أخوه الشقيق والذي أعترف بزراعة عبوات ناسفة بتوجيهات حوثية قبل أن يغادر السجن في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة . ومع ذلك، فإن الادعاءات الموجهة ضد مدير عام مديرية المخا لا تقوم على أساس قوي أو أدلة ملموسة. إنها مجرد محاولات للتشويش على عمله والإضرار بسمعته الشخصية والمهنية .