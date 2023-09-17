صنعاء.. متظاهرون ينددون بتأجيل الحوثيون جلسات محاكمة أحد رجال الأعمال

المنامة - ياسر ابراهيم - نظّم العشرات من موظفي شركة خاصة في صنعاء وقفة احتجاجية جديدة اليوم السبت، أمام مقر النيابة الجزائية الحوثية.

واحتشد العشرات من موظفي شركة "برودجي سيستمز" أمام مقر النيابة الجزائية الحوثية والمحكمة الجزائية، حيث يفترض أن يحاكم مالك ومدير الشركة عدنان الحرازي بعد تسعة أشهر من خطفه.

وتتهم مليشيا الحوثي عدنان الحرازي وشركته برودجي سيستمز بالتخابر مع العدو والدخول إلى مرافق حساسة، بينما ترفض أسرته وموظفو الشركة تلك الاتهامات.

وأعلنت مليشيا الحوثي اليوم فجأة تأجيل الجلسة الثانية التي كانت مقررة صباح السبت، قبل انعقادها بوقت قصير، في تصرف قالت عنه ندى المؤيد زوجة الحرازي إنه سلوك من الأمن والمخابرات مستمر منذ أشهر لترهيب الحرازي وعائلته وموظفي الشركة.

وندد المحتجون بالمماطلة بسبب التلاعب والمماطلة المتعمدة من قبل المحكمة الجزائية.

وبحسب مصادر خاصة حصل عليها "يمن شباب نت" اقتحم الحوثي شركة برودجي سيستمز العاملة في مجال الرقابة على المساعدات، كطرف ثالث بين الأمم المتحدة والمستفيدين.

يأتي هذا بعد أن فازت الشركة بمناقصة لعقد جديد قيمته ملايين الدولارات، بينما خسرت شركة حوثية أخرى يملكها أحد قادة الأمن والمخابرات الحوثية، أدى إلى انتزاع العقد لصالح شركة القيادي الحوثي.