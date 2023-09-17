مخالف لحرية التجارة.. دبلوماسي يمني: الحوثيون يجبرون التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة فقط

المنامة - ياسر ابراهيم - قال السفير اليمني لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، إن مليشيا الحوثي تضغط على التجار للاستيراد من ميناء الحديدة، معتبرا ذلك جزء من المعركة التي تستخدمها المليشيا ضد ميناء عدن.

جاء ذلك في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" وذلك بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين الحوثيين والسعودية، بوساطة عمانية.

وقال نعمان، "من واقع ما اسفرت عنه التطورات الناشئة عن التفاهمات التي تتم مع المليشيات الحوثية بخصوص تشغيل الموانئ التجارية، سيكون من المهم إضافة فقرة تمنع السلطات المختصة من التدخل بالضغط على التجار وملاك السفن باستخدام هذا الميناء أو ذاك، وترك ذلك لحرية التجار بناء على المصلحة التجارية، والمصلحة العامة المترتبة على استخدام أيٍّ من موانئ الجمهورية".

وأضاف: "لقد رأينا كيف أن الحوثيين أجبروا التجار فور تشغيل ميناء الحديدة على التحول الى هذا الميناء ضاربين عرض الحائط بحرية التجارة، مستخدمين هذا الضغط كجزء من المعركة ضد ميناء عدن، وكوسيلة لتشديد المعركة الاقتصادية بتوافق مع إقدامهم على تفجير موانئ تصدير النفط".

وأكد السفير نعمان، أن "أي حل أي مشكلة في السياق العام لتهيئة المناخ من أجل السلام يجب أن لا تتحول إلى وسيلة بيد الحوثيين لاستخدامها في معاركها التي لن تتوقف إلا بترشيد الحلول برؤية متوازنة".

وختم بالقول: "قد يقول البعض إن المشكلة أكبر من هذه الجزئية التي تتكلم عنها، أقول نعم هي أكبر، ولكن الحقيقة هي إن الحوثي لم يكبر، ولم تكبر معه وبه المشكلة إلا لأنه كان المستفيد الأعظم من هذه الجزئيات التي استصغرناها غير مبالين بحقيقة أن "معظم النار من مستصغر الشرر".